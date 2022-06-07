В стране и мире Глава МИД Сербии принял приглашение посетить Россию Алексей Курильченко Президент Сербии уже дал указания о подготовке в визиту. © Фото: Николия Джорджевич, РИА Новости Читайте нас на: Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович принял приглашение посетить Россию. Как сообщил посол РФ в стране Александр Боцан-Харченко, власти Сербии дали указания к подготовке визита. «Президент (Сербии - прим.ред.) дал указание о подготовке этого визита. Так что в любом случае, несмотря на такого рода провокации, помешать развитию наших отношений, диалогу и взаимодействую в конкретных областях, невозможно. Мы в этом уверены», - заявил посол в эфире телеканала «Россия 24». Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что власти Болгарии, Черногории и Северной Македонии отказались пропускать в свое воздушное пространство самолет главы МИД РФ Сергея Лаврова, который направлялся в Сербию. Позже визит российского дипломата был отменен. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика