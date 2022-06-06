В МИД РФ подтвердили, что страны вокруг Сербии закрыли небо для самолета Лаврова

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Официальный представители Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что власти Болгарии, Черногории и Северной Македонии отказались пропускать в свое воздушное пространство самолет главы МИД РФ Сергея Лаврова. По словам Захаровой, таким образом страны, расположенные вокруг Сербии, перекрыли себе канал связи с Россией.

«Только сегодня, час назад, страны, окружающие Сербию, закрыли канал связи, не разрешив пролет рейсу Сергея Лаврова, который направлялся в Сербию. Российская делегация должна была прибыть в Белград для проведения переговоров. Страны-участницы ЕС и НАТО закрыли воздушное пространство, закрыли очередной канал связи», - заявила дипломат в эфире итальянского телеканала La7.

Также Захарова заявила, что Россия со своей стороны не собирается устанавливать «железный занавес», тогда как о Европейском союзе того же сказать нельзя. Дипломат обвинила ЕС в чрезмерной эгоистичности.