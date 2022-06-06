В МИД РФ сообщили об отмене визита Лаврова в Сербию

© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Запланированный визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Сербию был отменен. Об этом сообщили в российском МИД.

«Эти сообщения (об отмене визита - прим.ред.) соответствуют действительности... Способностью к телепортации дипломатия еще не овладела», - сообщил агентству «Интерфакс» источник в ведомстве.

Сергей Лавров назвал происходящую ситуацию с закрытием воздушного пространства для дипломатического борта «лишением государства права на осуществление внешней политики». Об этом он заявил в ходе онлайн-пресс-конференции.

«Произошло, конечно, немыслимое, и я понимаю интерес, который вы проявляете к нашей оценке этих возмутительных действий. Произошло лишение суверенного государства права на осуществление внешней политики. Заблокирована международная деятельность Сербии на российском направлении», - заявил министр.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что власти Болгарии, Черногории и Северной Македонии отказались пропускать в свое воздушное пространство самолет главы МИД РФ Сергея Лаврова, который направлялся в Сербию.