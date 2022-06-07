Бьют «Краснополем»: кадры работы российских самоходок «Мста-С» в ходе спецоперации

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Этот снаряд требует особенно тщательной подготовки перед тем, как окажется в механизме заряжания самоходки «Мста-С». Но, и боеприпас непростой. Артиллеристы работают с высокоточным управляемым «Краснополем».

Батарея на острие переднего края. Здесь до позиций противника не больше пяти километров. Но задача наших ребят - вести прицельный огонь по ключевым объектам, расположенным дальше. На второй и третьей линиях обороны ВСУ.

Время обеденное, и у ребят это уже вторая позиция. Они час назад попали под обстрел. Но, тем не менее, только одна самоходная установка выпустила в сторону врага 11 «Краснополей». Это значит, 11 целей поражены. Сейчас готовится 12-й залп.

Бронированная техника, склады боеприпасов, оружия и ГСМ, замаскированные командные пункты и узлы связи - основные цели, которые уничтожает «Краснополь». Как объяснил командир батареи Денис, отличие управляемого высокоточного снаряда от обычного осколочно-фугасного состоит в способе применения.

«Применение по ярко выраженным целям, отдельно расположенным. Точное попадание с первого снаряда. Не надо никаких пристрелок», - отметил он.

Координаты от операторов дронов получены. На заряжание и наведение идет пара минут. Расчет «Мста-С» приводит установку в боевое положение.

Находиться на небольшом поле перед лесополосой, где укрывается и ведет огонь батарея самоходок, категорически запрещено. Можно выдать расположение. Беспилотники ВСУ прочесывают местность днем и ночью. За установками «Мста», которые бьют «Краснополем», идет настоящая охота. Залп приходится снимать на удалении из заросшего высокими кустами оврага.

Расчеты реактивных установок «Град» тоже получили координаты целей. После того, как пакеты пусты - незамедлительная смена позиций. Это же нужно сделать и батарее самоходок. Ответный удар будет массированным, по нескольким квадратам. Может зацепить.

Съемочной группе удалось получить кадры, демонстрирующие результат работы «Краснополем», который фиксируют и передают разведгруппы на передовой. Наши артиллеристы несколькими залпами сорвали подготовку к контратаке танкового подразделения ВСУ. Координаты цели в реальном времени поступили от операторов беспилотников. Тяжелая украинская бронетехника уничтожена - без пристрелочных выстрелов.