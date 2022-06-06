Госдеп назвал «суверенным решением» некоторых стран закрыть свое небо для самолета Лаврова

В понедельник, 6 июня, Болгария, Черногория и Северная Македония заблокировали возможность пролета для воздушного судна с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, направлявшимся на переговоры в Сербию.

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В американском Госдепартаменте заявили, что считают суверенным правом решение трех европейских стран закрыть свое воздушное пространство. Об этом заявил представитель Госдепа США Нед Прайс во время брифинга.

«Это были суверенные решения относительно воздушного пространства этих трех суверенных государств», - приводит его слова RT.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что власти трех стран в Юго-Восточной Европе отказались пропускать в свое воздушное пространство самолет министра Сергея Лаврова, который собирался совершить визит в Сербию. По ее словам, таким образом страны, расположенные вокруг Сербии, перекрыли себе канал связи с Россией.

Позднее сербский лидер Александр Вучич заявил, что не удивлен тому, что визит был отложен. Он добавил, что «были попытки менять маршрут, страны, которые запрещали перелет самолету главы МИД России».