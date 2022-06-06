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Вучич заявил, что не удивлен препятствиям визиту Лаврова

Игнат Далакян
22:05 06.06.2022
Согласно словам Вучича, перед встречей оказывалось давление на Белград.
Вучич заявил, что не удивлен препятствиям визиту Лаврова
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com
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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не удивлен препятствиям, которые привели к тому, что визит министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова был отложен, перед тем было давление на Белград.

«Я не удивлен тем, что визит отложен. Были попытки менять маршрут, страны, которые запрещали перелет самолету главы МИД РФ. Конечно, вы выразите неудовольствие и несогласие с попытками запретить разговор, а прежде всего - в связи с атмосферой в связи с визитом Сергея Лаврова в Белград», - заявил Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии.

Президент Сербии указал, что давно не сталкивался с «такой истерикой и организованной компанией нападок на одну малую страну». Вучич рассказал, что накануне визита главы МИД России в Белград съехалась масса западных средств массовой информации с единственной целью - представить в невыгодном для Сербии свете визит Сергея Лаврова в страну.

Ранее сербский президент Александр Вучич обратился к нации после отмены визита главы российского дипломатического ведомства. Сергей Лавров должен был обсудить с президентом Сербии вопросы двустороннего политического и экономического взаимодействия.

Напомним, что власти Черногории, Северной Македонии и Болгарии закрыли небо для пролета самолета министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Глава российского внешнедипломатического ведомства должен был встретиться с президентом Сербии, председателем парламента страны, а также с патриархом.

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