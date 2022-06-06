Глава МИД Венгрии Сийярто поддержал заявление о психических проблемах Зеленского

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Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто поддержал позицию спикера венгерского парламента Ласло Кевера, который заявил о психической проблеме у президента Украины Владимира Зеленского, и назвал неприемлемым тон украинских политиков в ответ на оказываемую им помощь.

«В то время как в Венгрии в последние месяцы десятки тысяч людей работали над тем, чтобы помочь... Украине и украинскому народу, украинские политики постоянно в неприемлемом тоне говорят о Венгрии, провоцируют нас, лгут и пытаются нас очернить. Исходя из всего этого, Ласло Кевер совершенно прав, даже если украинцы этим возмущены», - цитирует РИА Новости Сийярто со ссылкой на его соцсеть.

Ранее спикер венгерского парламента Ласло Кевер выразил обеспокоенность душевным состоянием украинского президента. По словам Кевера, нуждающиеся в помощи обычно вежливо просят о ней, не выдвигая при этом никаких требований и угроз.

После высказывания спикера парламента Венгрии МИД Украины потребовал от него справку от психиатра. Украинское внешнеполитическое ведомство добавило, что дальнейший диалог с главой венгерского парламента будет связан с выводами, зафиксированными в этой справке.