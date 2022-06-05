МИД Украины потребовал от спикера венгерского парламента справку от психиатра

Он добавил, что дальнейший диалог с главой венгерского парламента будет связан с выводами, зафиксированными в этой справке.

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Представитель МИД Украины Олег Николаенко потребовал от спикера венгерского парламента Ласло Кевера справку о психическом здоровье после слов последнего о президенте Владимире Зеленском. Накануне Кевер заявил, что украинский лидер страдает от психических проблем.

«Ожидаем обнародования Кевером справки о состоянии его психического здоровья», - написал Николенко в Twitter.

Отношения между Киевом и Будапештом значительно ухудшились в последнее время. Этому способствовала языковая политика украинских властей, ущемляющая права нацменьшинств.

Ранее Зеленский критиковал Венгрию за препятствие расширению антироссийских санкций, созданию над Украиной бесполетной зоны и отказ поставлять Киеву вооружения.