МО РФ призвало украинских военнослужащих прекратить сопротивление и сохранить свои жизни
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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МО РФ призвало украинских военнослужащих прекратить сопротивление и сохранить свои жизни
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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