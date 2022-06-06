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Минобороны России: ВС РФ завершают освобождение города Святогорск в ДНР

17:34 06.06.2022
В российском военном ведомстве призвали украинских военных прекратить сопротивление, чтобы сохранить свои жизни.
Минобороны России: ВС РФ завершают освобождение города Святогорск в ДНР
© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости
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