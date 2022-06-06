«Счастливая случайность»: как 12-летняя школьница чудом избежала гибели после обстрела Донецка

В результате прямого попадания в частный дом были разрушены крыша, стена и детская комната.

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Корреспондент «Звезды» Павел Кольцов показал последствия обстрела жилых кварталов Донецка. В результате попадания снаряда, получил значительные повреждения частный дом.

«Здесь прямое попадание в частный дом. Разрушены крыша, стена и за стеной детская комната 12-летнего ребенка», - рассказал корреспондент.

Жилец рассказал, что в комнате могла находиться его внучка, но мать в этот день взяла ребенка с собой на работу.

«Комната внучки, которая должна была сидеть и делать уроки. По счастливой случайности дочка, просто напросто, забрала ее к себе на работу сегодня. Я был на работе в Макеевке, жена тоже», - пояснил мужчина.

Ранее в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что украинские военные обстреляли сегодня Петровский район Донецка. Погиб один мирный житель. Корреспондент «Звезды» Павел Кольцов побывал на месте прилета снарядов.

Также в Минстрое ДНР заявили, что в Донецке снаряд попал в здание предприятия «Вода Донбасса», пострадали два человека.