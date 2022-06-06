Маск обвинил Twitter в непредоставлении данных о фейковых аккаунтах

© Фото: imago-images, Globallookpress

Американский предприниматель Илон Маск обвинил Twitter в отказе от предоставления данных о количестве спамовых и фейковых учетных записей. После этого заявления акции Twitter упали на 3,92%.

«Twitter фактически отказался предоставить информацию, которую Маск неоднократно запрашивал с 9 мая 2022 года, чтобы облегчить оценку спама и фальшивых аккаунтов на платформе компании... На данный момент Маск считает, что Twitter открыто отказывается выполнять свои обязательства по соглашению о слиянии», - цитирует РИА Новости Комиссию по ценным бумагам (SEC) США.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден пожелал Илону Маску улететь на Луну после его слов о будущем американской экономики. Бизнесмен предчувствует резкий упадок экономики США и собирается сократить персонал компании Tesla на 10%.

До этого в американских СМИ появлялась информация, что Маск может продать акции SpaceX для того, чтобы покрыть расходы на покупку Twitter.