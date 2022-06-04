Байден пожелал Маску улететь на Луну после его слов о будущем экономики США

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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден пожелал предпринимателю и основателю SpaceX Илону Маску «всего наилучшего» в полете на Луну, ответив таким образом на его пессимистичные высказывания о будущем американской экономики на Земле.

«Позвольте скажу вам вот что: пока Илон Маск говорит об этом, Ford наращивает инвестиции. Бывшая корпорация Chrysler, ныне Stellantis, также наращивает инвестиции в электромобили. Так что знаете, всего наилучшего ему в полете на Луну», - приводит его слова портал Insiderpaper.

Незадолго до заявления американского лидера Илон Маск сообщил топ-менеджерам Tesla, что у него «очень плохое предчувствие» относительно экономики Соединенных Штатов, и он планирует сократить персонал компании на 10%. Президент США, в свою очередь, сослался на отчеты экономистов касательно занятости в стране. По мнению экспертов, данные указывают на здоровый путь развития экономики после пандемии.

Ранее агентство Bloomberg рассказало, сколько денег с начала года потеряли Илон Маск, Джефф Безос и Билл Гейтс. Сообщается, что американские предприниматели потеряли за последние пять месяцев в совокупности 115 миллиардов долларов из-за падения фондовых рынков.