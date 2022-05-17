В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ узнали о планах Маска продать акции SpaceX ради Twitter

Анна Назайкина
08:17 17.05.2022
Утверждается, что американский миллиардер собирается сегодня начать продажу по цене 70 долларов за акцию.
СМИ узнали о планах Маска продать акции SpaceX ради Twitter
© Фото: Kim Shiflett, ZUMAPRESS, globallookpress
Читайте нас на:

Американский предприниматель, крупнейший акционер компании Tesla Илон Маск может продать акции SpaceX для того, чтобы покрыть расходы на покупку Twitter, передает New York Post, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

Следует отметить, что по состоянию на август 2021 года Маск владел 44% акций SpaceX. Как утверждает газета, американский миллиардер собирается сегодня начать продажу по цене 70 долларов за акцию.

На прошлой неделе появились сообщения, что Маск может возглавить компанию Twitter, которая владеет одноименной социальной сетью, после того, как завершится сделка по ее покупке. По данным американской прессы, был опубликован документ, согласно которому бизнесмен получает от инвесторов финансирование сделки на сумму 7,14 млрд долларов.

Напомним, что в начале апреля крупнейшего акционера компании Tesla признали богатейшим человеком в мире, рейтинг привел Forbes. Состояние Маска оценили в 219 миллиардов долларов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:50 В стране и мире
В Швейцарии осквернили памятник Суворову
07:43 В стране и мире
Видео
В Эстонии проходят крупные учения при участии армий стран НАТО «Еж-2022»
06:51 В стране и мире
ВСУ обстреляли Донецк снарядами калибром 122 миллиметра
06:23 Армия
Видео
Обнаружить и поразить: кадры боевой работы «Орланов-10» в ходе спецоперации на Украине
03:05 Армия
Видео
Эшелон с новой партией танков Т-90М «Прорыв» отправили в войска
Популярное
Видео
«Якобы на исторической основе»: эксперт рассказал, как формировался украинский национализм
Собянин заявил, что в Москве возобновят производство автомобилей под брендом «Москвич»
Видео
Опубликованы кадры с уничтоженным десантом ВСУ на острове Змеиный
Видео
«Ожесточенный бой»: стали известны подробности штурма острова Змеиный спецназом ВСУ
Видео
ПВО РФ за сутки сбила 15 беспилотников ВСУ, в том числе и над островом Змеиный
Умер народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.