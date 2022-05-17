СМИ узнали о планах Маска продать акции SpaceX ради Twitter

Утверждается, что американский миллиардер собирается сегодня начать продажу по цене 70 долларов за акцию.

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Американский предприниматель, крупнейший акционер компании Tesla Илон Маск может продать акции SpaceX для того, чтобы покрыть расходы на покупку Twitter, передает New York Post, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

Следует отметить, что по состоянию на август 2021 года Маск владел 44% акций SpaceX. Как утверждает газета, американский миллиардер собирается сегодня начать продажу по цене 70 долларов за акцию.

На прошлой неделе появились сообщения, что Маск может возглавить компанию Twitter, которая владеет одноименной социальной сетью, после того, как завершится сделка по ее покупке. По данным американской прессы, был опубликован документ, согласно которому бизнесмен получает от инвесторов финансирование сделки на сумму 7,14 млрд долларов.

Напомним, что в начале апреля крупнейшего акционера компании Tesla признали богатейшим человеком в мире, рейтинг привел Forbes. Состояние Маска оценили в 219 миллиардов долларов.