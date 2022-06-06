Житель Донецка погиб в результате обстрела города войсками Украины
Вооруженные силы Украины в очередной раз обстреляли Петровский район города.
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
Вооруженные силы Украины утром 6 июня совершили обстрел Петровского района Донецка. Как сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики, погиб один мирный житель.
«В результате обстрела с позиций украинских боевиков по улице Алеутской убит мирный житель», - сообщается в Telegram-канале штаба.
Ранее стало известно, что Донецк остался без эфирного телевещания после очередного обстрела Петровского района. Украинский снаряд упал в районе городской телевышки.