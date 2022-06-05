Жители Донецка остались без эфирного телевещания после обстрела ВСУ

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Донецк остался без эфирного телевещания после очередного обстрела Петровского района со стороны вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в ГУП «Радиотелевизионный передающий центр».

«В настоящее время все районы Донецка без телевизионного эфира. В городе эфирного вещания нет. Это связано с попаданием в Петровском районе Донецка в районе телевышки», - сообщил ТАСС замдиректора организации Александр Чеботарев.

Когда ремонтники смогут привести в порядок поврежденное оборудование - неизвестно. Любые восстановительные работы можно будет начать только после прекращения обстрелов, чтобы не подвергать опасности специалистов, уточнил он.