Лавров отреагировал на инцидент с закрытием неба во время визита в Сербию

Глава МИД РФ отметил, что дела на Западе совсем плохи.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на инцидент с закрытием неба во время его визита в Сербию. Заявление об этом глава МИД РФ сделал в ходе пресс-конференции.

«Если визит министра иностранных дел России воспринимается на Западе как чуть ли не угроза вселенского масштаба, то, видимо, дела на Западе совсем плохи», - сказал Лавров.

Накануне вечером Болгария, Черногория и Македония отказались пропустить через свое воздушное пространство самолет Сергея Лаврова, направлявшегося в Белград. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, таким образом эти три страны закрыли очередной канал связи. Вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев призвал Болгарию, Черногорию и Македонию к жесткому ответу.