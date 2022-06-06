В Кремле заявили, что закрытие воздушного пространства в странах Запада не помешает российской дипломатии

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал журналистам инцидент с блокированием воздушного пространства вокруг Сербии для самолета с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на борту. Представитель Кремля отметил, что несмотря на создаваемый дискомфорт, такие действия не помешают дипломатической работе России.

«Безусловно, подобные враждебные действия по отношению к нашей стране, по отношению к представителям высокого уровня, могут доставить определенные проблемы, могут привести к тому, что график этих контактов будет сдвинут на какое-то время. Но мы убеждены, что так или иначе, каким-то образом существенно помешать продолжению контактов нашей страны с теми странами - особенно с дружественными, такими как Сербия - эти враждебные действия не смогут. Да, вносит определенный дискомфорт в продолжение нашей дипломатической работы, но не способно помешать продолжению работы нашей дипломатии», - заявил Песков журналистам.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что власти Болгарии, Черногории и Северной Македонии отказались пропускать в свое воздушное пространство самолет главы МИД РФ Сергея Лаврова, который направлялся в Сербию. Позже президент Сербии Александр Вучич заявил, что встреча с российским дипломатом перенесена.