Президент Сербии заявил, что визит Лаврова в страну откладывается
Президент Сербии Александр Вучич заявил о том, что визит в страну министра иностранных дел России Сергея Лаврова откладывается. Об этом ему сообщил посол РФ в Сербии.
«Посол РФ (Александр - прим.ред.) Боцан-Харченко сообщил мне о причинах, которые воспрепятствовали приезду министра Лаврова в Белград и принес документы, которые это подтверждают», - написал Вучич в Instagram*.
Президент отметил, что сообщил подробности в своем телевизионном обращении, которое состоится вечером 6 июня.
Ранее официальный представители Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что власти Болгарии, Черногории и Северной Македонии отказались пропускать в свое воздушное пространство самолет главы МИД РФ Сергея Лаврова, который направлялся в Сербию.
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