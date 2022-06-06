Президент Сербии заявил, что визит Лаврова в страну откладывается

Об этом сербскому лидеру сообщил посол России в стране.

© Фото: Predrag Milosavljevic, XinHua, Globallookpress

Президент Сербии Александр Вучич заявил о том, что визит в страну министра иностранных дел России Сергея Лаврова откладывается. Об этом ему сообщил посол РФ в Сербии.

«Посол РФ (Александр - прим.ред.) Боцан-Харченко сообщил мне о причинах, которые воспрепятствовали приезду министра Лаврова в Белград и принес документы, которые это подтверждают», - написал Вучич в Instagram*.

Президент отметил, что сообщил подробности в своем телевизионном обращении, которое состоится вечером 6 июня.

Ранее официальный представители Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что власти Болгарии, Черногории и Северной Македонии отказались пропускать в свое воздушное пространство самолет главы МИД РФ Сергея Лаврова, который направлялся в Сербию.

*Instagram - принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией