Украина потеряла 3 424 танка и других боевых бронированных машин с начала спецоперации

Кроме того, с начала спецоперации уничтожены 190 украинских самолетов, 129 вертолетов, 1127 беспилотников, добавили в МО РФ.

© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

За все время спецоперации, которую проводят ВС РФ, украинская сторона потеряла 3424 танка и бронемашин, сообщил на брифинге в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, с начала спецоперации уничтожены 190 украинских самолетов, 129 вертолетов, 1127 беспилотников, 330 ЗРК, 473 установки РСЗО, 1795 орудий полевой артиллерии и минометов и 3446 единиц специальной военной автомобильной техники.

Между тем, за минувшие сутки ракетчики и артиллеристы уничтожили более 300 украинских националистов, добавил генерал-майор. Конашенков рассказал и об уничтожении силами ВКС РФ корпусов завода, где ремонтировалась украинская бронетехника в Харьковской области. Также российские средства ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29 под Славянском.

Ранее съемочная группа «Звезды» показала, как российские летчики на истребителях-бомбардировщиках Су-34 противостоят силам ВСУ.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов