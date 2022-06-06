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Обнаружить и поразить: как громят противника в ходе СВО пилоты Су-34

Анатолий Бородкин
Алиса Краузе
05:00 06.06.2022
Съемочная группа «Звезды» узнала, как российские летчики на истребителях-бомбардировщиках Су-34 противостоят силам ВСУ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Еще нет и полудня, а для экипажа истребителя-бомбардировщика Су-34 прошел уже второй боевой вылет за день. Противник активизировался на линии соприкосновения, и наш передний край запрашивает поддержки. Нельзя допустить перегруппировки подразделения ВСУ.

В этот раз цель была задана одна. И поражена она была одной высокоточной ракетой. Противник запустил сразу несколько локаторов ПВО. Ищут «тридцатьчетверку», значит урон нанесен значительный.

Системы безопасности самолета нейтрализуют излучение украинских РЛС. Но новых координат пока не поступало. И экипаж истребителя-бомбардировщика возвращается на базу.

Руслан - молодой летчик. Участие в спецоперации - первый его боевой опыт. Говорит, поначалу считал количество вылетов. Когда их перевалило за полсотни, перестал.

«Выполняли боевой полет. Целью являлось скопление вооружения, также техники. Цель была обнаружена и поражена высокоточным оружием», - сообщил командир экипажа истребителя-бомбардировщика Су-34 о последнем вылете.

После прибытия самолета техники дозаряжают машину высокоточной ракетой. Мало того, что эта ракета видит цель - после наведения она ее удерживает. Самолет может сменять скорость, опуститься на 1000 метров вниз или, наоборот, подняться на такую высоту, отклониться на тридцать градусов - на точность попадания это никак не повлияет.

Бомбы и ракеты по бортам Су-34 превратились в своеобразный мессенджер. Военные со всей страны через них передают техникам и летчикам свои сообщения. Например, такие: «За Ваньку!», «За Антоху!», «От Тамбовских пацанов!».

На аэродроме базирования тридцатьчетвертых съемочная группа «Звезды» пробыла около двух часов. После посадки экипажа Руслана боевых заданий не поступало. Редкая возможность для летчиков хоть немного отдохнуть. Разведка с переднего края сообщает: противник затаился, возможно, готовится к атаке. Так что отдых, как считают офицеры, вряд ли будет долгим.

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