МО РФ опубликовало кадры удара «Градами» по позициям ВСУ

Разведка позиций противника и координаты целей для стрельбы осуществляются с помощью беспилотников.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны РФ опубликовало кадры удара из РСЗО «Град» по позициям вооруженных сил Украины в ходе спецоперации.

В российском военном ведомстве заявили, что расчеты уничтожили неприятельские позиции, затем оперативно сменили место.

«Выполнялась работа РСЗО "Град", расчет справился отлично, цель поразили. Экипаж подготовленный, работают слажено, делают все быстро. Своим личным составом я доволен», - сказал Михаил, командир реактивного артиллерийского расчета.

Разведка позиций противника и координаты целей для стрельбы осуществляются с помощью беспилотников.

Сегодня в Минобороны сообщили, что ракетчики и артиллеристы уничтожили более 300 украинских националистов за минувшие сутки.

Ранее корреспондент «Звезды» Константин Исаев рассказал, как рембат РФ успешно и быстро чинит технику в ходе спецоперации.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов