Ракетные войска и артиллерия уничтожили более 300 украинских националистов за сутки

Ударами артиллерии уничтожено более 300 националистов, десять танков, две установки РСЗО «Град», добавили в Минобороны России.

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Ракетчики и артиллеристы в ходе спецоперации поразили 431 район скопления украинских войск, семь пунктов управления и 34 огневых позиции артиллерийских и минометных подразделений. Об этом сообщил на брифинге в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Ударами артиллерии уничтожено более 300 националистов, десять танков, две установки РСЗО «Град», 17 специальных автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии и минометов, а также три склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районе Горловки.

Конашенков рассказал и об уничтожении силами ВКС РФ корпусов завода, где ремонтировалась украинская бронетехника в районе города Лозовая под Харьковом. Также российские средства ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29 под Славянском.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ рассказал о неудаче своего подразделения в бою и человеческом отношении в плену.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов