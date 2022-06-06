По-другому не работают: как рембат РФ успешно и быстро чинит технику в ходе СВО

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В полевых условиях всегда требуется срочный ремонт техники. В любых обстоятельствах бойцы ремонтного батальона восстанавливают повреждения у танков, самоходок, грузовиков. Причем делается это максимально быстро.

Танк Т-72Б пока еще находится в разобранном состоянии. Отдельно двигатель, отдельно гусеницы. Однако уже через пару дней, если даже не через сутки он будет в строю.

Конечно, это тыл. Но такой тыл, который, порой, находится всего в паре десятков или меньше километров от передовой. Каждый, кто хоть когда-нибудь лично ремонтировал обычную легковую машину, может представить объем и тяжесть работы рембата.

Поддержкой военнослужащим служат обычные детские рисунки. Их присылают в письмах, а местные ребята просто дарят бойцам.

Эти бойцы в рамках спецоперации носят букву «О». Военнослужащие относятся к своей работе внимательно. Здесь специалисты такого уровня, что различают даже, от каких боеприпасов были получены повреждения на технике.

«Есть образцы, поврежденные иностранными средствами поражения, к примеру, танков - это "Джавелин". Есть танк, у которого отработала динамическая защита, но танк в целом остался исправен, с поля боя ушел сам, экипаж не пострадал. Также пытаются подрывать наши танки "Нлавами", но динамика срабатывает, танки остаются на ходу», - рассказал заместитель командира ремонтно-эвакуационного полка по вооружению Алексей.

Очередной двигатель, очередная трансмиссия, очередная гусеница. Работа здесь кипит. Техники много, но глобальных повреждений съемочная группа «Звезды» не увидела ни на одной броне или грузовике.

«Специалисты работу свою знают. Ремонт был произведен в течение 10 часов. В нормативное время ремонтная группа уложилась, и танк своевременно будет отправлен в войска», - указал специалист ремонтного батальона Алексей.

Всего 10 часов и танк, который пока еще находится в разобранном состоянии, уже будет на ходу. Проблемы с двигателем и шасси, конечно, бывают и серьезные. Но больше пары дней техника в этом рембате не задерживается, ведь по-другому здесь не работают.