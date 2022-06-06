«Взрывались "бэхи" и БК»: пленный ВСУ рассказал о неудаче своего подразделения в бою

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Пленный Вооруженных сил Украины Дмитрий Гайдан рассказал об обстановке на передовой. Видеозапись с показаниями сложившего оружие бойца публикует Министерство обороны РФ.

«В школе какое-то время пожили, потом оттуда уехали, начался артиллерийский обстрел. Мы приняли решение отходить, потому что укрытий мало, а людей много», - сказал Гайдан.

Он пояснил, что его отряд принял решение отступать, поскольку укрытий было недостаточно. Дмитрий был замыкающим, а когда прилетать стало ближе, он спрятался в окопах.

«Потом взорвались две "бэхи", и пацаны успехи отойти до взрыва, я не успел. Начали взрываться "бэхи" и БК, начался стрелковый бой, после подошли ваши. Я поднял руки и сказал, что сдаюсь», - поделился он.

Украинский военнослужащий рассказал о человеческом отношении в плену. Он отметил, что его не били, не издевались над ним, а накормили и дали свежую одежду.

«Хочу просить всех, чтобы все одумались, вас обманывают, ведут на верную смерть. Может кто-то поверит словам, может кто-то нет, но говорю то, что видел своими глазами, здесь такие же люди, как и мы. Здесь не изверги, не звери. Они тоже не хотят, чтобы гибли гражданские и обычные военные, простые солдаты, как я. Достучитесь до командиров, чтобы было спасено как можно больше жизней», - добавил пленный.

Минобороны также показало видео, где другой пленный военнослужащий ВСУ призвал своих сослуживцев прекратить воевать.

Ранее корреспондент «Звезды» Владислав Кустов подобрался максимально близко к украинским позициям и показал изнутри огневую точку ДНР во время боевых действий.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов