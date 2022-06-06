В МО РФ сообщили об уничтожении цехов по ремонту техники ВСУ в Харьковской области

Также поражены четыре пункта управления и 15 районов скопления неприятельских войск.

© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

ВКС России ракетными ударами уничтожили производственные корпуса завода, где ремонтировалась украинская бронетехника в районе города Лозовая под Харьковом. Об этом сообщил на брифинге в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Также поражены четыре пункта управления и 15 районов скопления неприятельских войск, добавил он.

Генерал-майор отчитался о боевой работе российской оперативно-тактической и армейской авиации. По словам Конашенкова, удалось поразить 73 района скопления войск украинской группировки.

В частности, уничтожены два пункта управления, более 150 националистов, три склада ракетно-артиллерийского вооружения и склад горючего в ДНР.

Ранее пленный Вооруженных сил Украины рассказал об обстановке на передовой. Видеозапись с показаниями сложившего оружие бойца публикует Министерство обороны РФ.

До этого корреспондент «Звезды» Владислав Кустов подобрался максимально близко к украинским позициям и показал изнутри огневую точку ДНР во время боевых действий.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов