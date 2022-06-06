Сегодня в Британии пройдет голосование по вотуму недоверия Борису Джонсону

В случае, если Джонсону будет вынесен вотум недоверия, он покинет пост лидера Консервативной партии и должность премьер-министра Британии.

© Фото: Ian Davidson, Keystone Press Agency, Globallookpess

Британский Комитет 1922 года, в который входят не входящие в правительство члены Парламента от партии консерваторов проведет сегодня голосование относительно вотума недоверия премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. Об этом сообщает телеканал ITV.

Для того, чтобы запустить это голосование, необходимо собрать от 54 писем от парламентариев-консерваторов.

В случае, если Джонсону будет вынесен вотум недоверия, он покинет пост лидера Консервативной партии и должность премьер-министра Британии.

Британские парламентарии недовольны посещением Джонсоном вечеринок на Даунинг-стрит, которые проводились во время пандемии. Это сильно ударило по его рейтингу - например, премьер-министра освистали перед мессой в честь платинового юбилея королевы Великобритании Елизаветы II.

Ранее в Кремле идею Джонсона создать альянс с Киевом назвали подрывом позиций Евросоюза.