Бориса Джонсона освистали перед мессой в честь платинового юбилея Елизаветы II

На опубликованных кадрах видно, как британский премьер выходит из автомобиля в компании молодой супруги Керри Симондс. На видеозаписи слышен свист и гул собравшейся возле собора толпы.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Лондоне толпа возле собора Святого Павла освистала приехавшего туда на праздничную мессу в честь платинового юбилея Елизаветы II премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

На опубликованных кадрах видно, как британский премьер выходит из автомобиля в компании молодой супруги Керри Симондс. На видеозаписи слышен свист и гул собравшейся возле собора толпы.

Сегодня в столице Британии проходит служба в честь 70-летнего юбилея правления Елизаветы II. В Букингемском дворце объяснили, что главной фигуры торжества на мессе не будет из-за испытываемого дискомфорта.

Напомним, что она стала королевой 6 февраля 1952 года, в день смерти своего отца короля Георга VI. Елизавета II, которой в апреле исполнилось 96 лет, стала первым монархом в Великобритании, который отмечает платиновый юбилей.