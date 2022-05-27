Песков назвал идею Джонсона создать альянс с Киевом подрывом позиций Евросоюза

Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле не были осведомлены о данной инициативе британского премьера.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что идея премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона создать военный альянс с Украиной является «междусобойчиком» и подрывом позиций Евросоюза. При этом Песков подчеркнул, что в Кремле не были осведомлены о данной инициативе Джонсона.

«В этом случае, наверное, это означало бы, что он предлагает такой "междусобойчик", с тем чтобы подорвать позиции ЕС, то есть позиции такого общеевропейского объединения, которое сама Великобритания покинула. Но опять же мы не знаем, насколько это достоверная информация, поэтому будем дальше следить», - отметил официальный представитель Кремля.

Ранее откровения британского премьер-министра во время рабочей поездки в Индию обернулись грандиозным скандалом. Джонсон заявил, что десятки бойцов ВСУ находятся в Соединенном Королевстве, где проходят переподготовку. Его слова повергли в шок польского генерала, экс-командующего сухопутными войсками Вальдемара Скшипчака.