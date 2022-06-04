На острие боевых действий: корреспондент «Звезды» показал изнутри огневую точку ДНР

Наш корреспондент вместе с бойцами ДНР подобрался максимально близко к позициям ВСУ. На опубликованных кадрах военнослужащий Народной милиции пулеметом подавляет позицию украинского снайпера.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Корреспондент «Звезды» Владислав Кустов, находящийся на передовой на Авдеевском направлении, показал работу пулемета по позиции ВСУ с огневой точки бойцов Донецкой Народной Республики.

Прямо во время съемок журналист услышал залп РСЗО «Град» в сторону Донецка. Впоследствии стало понятно, что ВСУ снова обстреляли город.

«Сначала по нам отработал танк. Потом огонь открыл снайпер. Сейчас боец ДНР с ДШК подавляет точку снайпера», - объяснил корреспондент.

Военнослужащий Народной милиции ДНР описал тактическую обстановку на позиции.

«Мы их держим со стороны Авдеевки, Опытная, Водяная, Пески. Они здесь хорошо закопаны. Их тяжело в лоб выбить. Мы стоим здесь для того, чтобы не дать им прорваться в сторону Донецка.», - сказал он.

Впоследствии со стороны вооруженных сил Украины «замолчали». Так, говорят бойцы, каждый раз - украинские военные получают ответ и не решаются идти дальше.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите населения Луганской и Донецкой народных республик. Было подчеркнуто, что в отношении действий РФ не может использоваться формулировка «оккупация» - военная операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.