Армия Пленный военнослужащий ВСУ призвал своих сослуживцев прекратить воевать По заявлению пленного, он не понимает тех, кто хочет в НАТО - ему было хорошо и без влияния этого альянса. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Пленный военнослужащий ВСУ призвал своих сослуживцев прекратить воевать. Видео беседы с пленным предоставило Минобороны России. «Ребят, что хочу передать своим сослуживцам. Это просто не наша война. Кто там хотел в НАТО... я не хочу никуда. Мне без НАТО было хорошо, и я дальше буду жить хорошо. Просто не воюйте. Просто чтобы такого не было, фашизма», - заявил пленный. Ранее командующий РВСН рассказал «Звезде» об опыте службы гиперзвуковых «Авангардов». А корреспондент «Звезды» Владислав Кустов подобрался макисмально близко к украинским позициям и показал изнутри огневую точку ДНР во время боевых действий. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика