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Командующий РВСН рассказал, как гиперзвуковые «Авангарды» служат в войсках

Вадим Синицын
13:15 05.06.2022
Один ракетный полк дежурит в полном составе, второй готовится к заступлению на боевое дежурство.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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На данный момент в войсках служит один полк «Авангардов» в полном составе, второй готовится к заступлению. Об этом в беседе с передачей «Военная приемка» на телеканале «Звезда» рассказал командующий РВСН Сергей Каракаев.

«Сейчас один полк в полном составе стоит, второй полк готовится к заступлению на боевое дежурство. И это реальность сегодняшнего дня… С точки зрения воздействия противоракетной обороны на это оружие - здесь даже говорить не о чем с точки зрения ему противодействия. Они даже не могут себе представить, как по нему можно сегодня противодействовать», - рассказал командующий.

Ранее были опубликованы кадры перевооружения ракетного полка под Оренбургом на гиперзвуковые комплексы «Авангард». Первый полк завершил перевооружение перед наступлением 2022 года. В Оренбурге гиперзвуковые «Авангарды» пришли на смену «Воеводам».

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