WP: Байден столкнулся с паникой европейских лидеров из-за успехов России

В военной операции наступил перелом, что вызывает беспокойство американского лидера, пишет журналист издания.

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден столкнулся с паническими настроениями европейских союзников на фоне успехов России в ходе спецоперации. Об этом в материале для The Washington Post заявил колумнист Дэвид Игнатиус.

Как пишет журналист, в военной операции наступил перелом, что вызывает беспокойство американского лидера.

«Самой неотложной задачей Байдена было сдержать панические устремления европейских союзников к миру любой ценой из-за опасений по поводу издержек затянувшегося конфликта», - поясняет Игнатиус.

На этой неделе, отмечает он, европейские лидеры, кажется, «пришли в себя» и согласовали частичное эмбарго на российскую нефть, кроме того, Германия согласилась поставлять Украине ПВО средств ПВО и танки.

Раннее CNN сообщило, что власти США, Великобритании и Европейского союза обсуждают урегулирование конфликта на Украине без участия Киева. В частности, рассматриваются варианты дипломатического разрешения ситуации, включая предложенный Италией план о нейтралитете Украины в обмен на гарантии безопасности.