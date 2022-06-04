CNN: США, Британия и ЕС обсуждают урегулировании украинского конфликта без Киева

Представители стран рассматривают нейтралитет Украины в обмен на гарантии безопасности и начало переговоров между Россией и Украиной, касающихся будущего Крыма и Донбасса.

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Власти Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Европейского союза проводят переговоры, на которых варианты возможного перемирия и дипломатического урегулирования ситуации на Украине, однако украинская сторона в этих дискуссиях участия не принимает. Об этом сообщает американский телеканал CNN, ссылаясь на свои источники.

«Украина напрямую не вовлечена в эти дискуссии, несмотря на обещание США "ничего об Украине без Украины"», - говорится в сообщении телеканала.

ТВ-канал также утверждает, что представители стран, в частности, рассматривают итальянский план, при котором предполагается нейтралитет Украины в обмен на гарантии безопасности и старт украино-российских переговоров, касающихся будущего Крыма и Донбасса.

Издание приводит высказывания неназванных западных чиновников, которые заявляют о растущей обеспокоенности тем, что конфликт на Украине «может затянуться потенциально на годы, если русские и украинцы не вернутся за стол переговоров».

Ранее в Пентагоне заявили о желании разрешить ситуацию на Украине посредством переговоров. По словам председателя Комитета начальника штабов вооруженных сил США, власти допускают эскалацию конфликта и предпринимают шаги, чтобы этого не произошло.