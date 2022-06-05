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Эпоха парадоксов: почему Запад меняет отношение к конфликту на Украине

Алексей Самолетов
22:47 05.06.2022
Все больше европейских политиков понимают, что истинные причины конфликта на Украине вовсе не в имперских амбициях Москвы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Rick Mave, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Чем дальше, тем всему миру становится очевиднее, что в нынешнем российско-украинском конфликте далеко не все так однозначно, как это пытаются преподнести Киев и Вашингтон.

Тем занимательнее наблюдать, как от недели к неделе меняется риторика западных журналистов, которые все больше и чаще едут в Донбасс и своими глазами видят, что на самом деле там происходит, и как западные политики из числа тех, кого принято называть «тяжеловесами», начинают все громче намекать, что пора бы остановиться, что причины конфликта отнюдь не в имперских амбициях Москвы.

«Исход этого противостояния будет далек от первоначальных надежд и ожиданий Кремля. Но тем не менее, основные требования России будут выполнены - Украина будет нейтрализована и выведена из-под влияния НАТО и ЕС. В любом случае, это будет победа России - и нам на Западе лучше смириться с этой суровой правдой», - пишет издание The Hill.

Запад сам забыл уроки истории - только у России есть положительный опыт мобилизационной экономики, который привел не только к сохранению страны, но и к последующему возрождению в глобальном масштабе, производства.

Новый конфликт привел к полному хаосу не в России, а в Европе. Топливный кризис, угроза тотального энергетического голода, угроза масштабного продовольственного голода, угроза краха и банкротств зависимых от России производств, бешеный рост инфляции, продовольственные карточки. Как результат - рейтинги поддержки европейских и американского правительств на минимальных значениях. Как говорят эксперты - коррекция общественных настроений на Западе носит ожидаемый характер и имеет дальнейший потенциал развития.

В основе этого процесса - рост цен и инфляция в западных странах, то есть их личные интересы начинают преобладать над абстрактными. И поэтому разумные политики нервничают и прикидывают, как аккуратно соскочить с этой безумной санкционной карусели.

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