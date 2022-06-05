В стране и мире Эрдоган назвал паникой миграционный кризис в Европе Ян Брацкий Турецкий лидер привел в пример Анкару, которая уже 11 лет сталкивается с наплывом нелегальных мигрантов из Сирии. © Фото: Kremlin Pool, Global Look Press Читайте нас на: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал паникой миграционный кризис в Европе. Об этом турецкий лидер заявил в ходе выступления на съезде турецкой правящей партии. «В то время как наша страна уже 11 лет успешно справляется с нелегальной миграцией из Сирии, мы наблюдаем панику в Европе из-за российско-украинского кризиса», - цитирует ТАСС заявление турецкого лидера. В ходе своего выступления Реджеп Эрдоган также затронул тему возможного расширения НАТО за счет вступления в него Швеции и Финляндии. Как сказал турецкий лидер, без учета интересов официальной Анкары расширение альянса не произойдет. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика