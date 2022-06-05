Эрдоган назвал паникой миграционный кризис в Европе
Турецкий лидер привел в пример Анкару, которая уже 11 лет сталкивается с наплывом нелегальных мигрантов из Сирии.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал паникой миграционный кризис в Европе. Об этом турецкий лидер заявил в ходе выступления на съезде турецкой правящей партии.
«В то время как наша страна уже 11 лет успешно справляется с нелегальной миграцией из Сирии, мы наблюдаем панику в Европе из-за российско-украинского кризиса», - цитирует ТАСС заявление турецкого лидера.
В ходе своего выступления Реджеп Эрдоган также затронул тему возможного расширения НАТО за счет вступления в него Швеции и Финляндии. Как сказал турецкий лидер, без учета интересов официальной Анкары расширение альянса не произойдет.