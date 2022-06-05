Северодонецкий узел: как союзные силы взяли город под контроль

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Киевский режим не спасут ни поставки натовского вооружения, ни громкие заявления западных лидеров. По данным Минобороны РФ, подразделения ВСУ потеряли в боях за Северодонецк до 90% личного состава. В панике из города бежало все военное командование и вся проукраинская администрация области.

Остатки ВСУ, по примеру мариупольских храбрецов - бежали в промзону и спрятались там в подвалах химического завода «Азот», где насильно удерживают большое количество мирных граждан, и там же находится большое количество химикатов. Как стало известно, при отступлении киевские власти дали приказ заминировать на заводе цистерны с более чем ста тоннами селитры и азотной кислоты.

«Город Северодонецк был взят еще три дня назад. Он перешел под наш контроль. Мы говорим о жилой части города, о жилом секторе. Боевиков мы выбили из жилого сектора, они зацепились за территории завода "Азот" и прилегающие территории», - рассказал помощник Главы ЧР по силовому блоку Апты Алаудинов.

Ситуация в жилой зоне пока что остается тяжелой. ВСУ следуя своей привычной тактике, ведут массированный обстрел освобожденного города из всего, что осталось на вооружении. Обстрелы Северодонецка не прекращаются ни днем, ни ночью. Наводят артиллерию с беспилотников. Но местные жители, вокруг которых уже находятся наши вежливые люди, наконец-то начинают чувствовать себя спокойно.

Подробнее о ситуации в Северодонецке после изгнания из него боевиков нацбатов - в репортаже Валентина Гвоздева для программы «Главное с Ольгой Беловой».