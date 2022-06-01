Удары с удвоенной силой: кадры из обстреливаемого националистами Северодонецка
Украинские националисты после отхода из Северодонецка обстреливают город с удвоенной силой. Улицы города пусты, местные жители прячутся в подвалах.
Обстреливают Северодонецк из соседнего Лисичанска - последнего оплота неонацистов в Луганской народной республике. Расстояние между двумя городами меньше десяти километров. Лисичанск стоит на возвышенности, с которой Северодонецк как на ладони - подарок для артиллерии противника.
Разрушения в городе колоссальные. После отхода со своих позиций, который больше напоминали бегство, украинские националисты с удвоенной силой ведут обстрел города, из всего что осталось на вооружении. Такую же тактику националисты использовали в Рубежном.
После сообщений о взятии Северодонецка, представители киевского режима и западные СМИ попытались опровергнуть эту информацию. Однако никаких доказательств обратного предоставлено не было. В самом городе съемочная группа «Звезды» не увидела ни украинских военных, ни западных журналистов.