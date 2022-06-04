МО РФ: отступающим из Северодонецка ВСУ приказано заминировать емкости с химикатами на заводе «Азот»

Речь о емкостях с более чем 100 тоннами селитры и азотной кислоты.

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При отступлении из Северодонецка украинским военным было приказано заминировать на заводе «Азот» емкости с более чем 100 тоннами селитры и азотной кислоты. Об этом журналистам заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«По замыслу киевского режима подрыв этих цистерн с ядовитыми химическими веществами якобы позволит задержать наступление подразделений Вооруженных Сил России путем создания зоны химического заражения. Украинских неонацистов не останавливает тот факт, что в результате данного террористического акта с применением токсичных химических веществ могут пострадать ни в чем не повинные мирные граждане», - заявил Мизинцев.

Подобное ЧП на предприятии «Азот», которое расположено в Северодонецке в Луганской Народной республике, произошло 31 мая. О подрыве емкостей с химикатами тогда сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник. Время подрыва националисты рассчитали таким образом, чтобы ядовитое облако накрыло ранее освобожденные населенные пункты ДНР.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.