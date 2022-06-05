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Терапевт объяснила, как избежать простуды после дождя

Ян Брацкий
17:19 05.06.2022
По мнению врача, чтобы избежать недомогания, необходимо в первую очередь сменить мокрую одежду и согреться.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Долгожданное лето может обернуться простудой из-за холодных ливней. Об этом предупредила терапевт Елена Карякина.

«Если вы попали под дождь по дороге домой, то надо сразу сменить одежду на сухую и выпить горячего чая с медом или с лимоном», - посоветовала врач.

Если непогода застала по дороге на работу и сменить одежду нет возможности, то терапевт рекомендует переобуться или попытаться просушить промокшую обувь.

Ранее синоптик Александр Ильин предупредил жителей столичного региона о неустойчивой погоде в ближайшие дни. По его прогнозам, первые выходные лета будут прохладнее, чем обычно бывает в это время года и местами с дождем и грозами.

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