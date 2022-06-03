Синоптик рассказал о погоде в первые летние выходные

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Первые выходные лета будут прохладнее, чем обычно бывает в это время года и местами с дождем и грозами. Об этом жителей Москвы и Московской области предупредил синоптик Александр Ильин.

«В эти выходные температура немного собьется. Пройдет холодный фронт и температура на три-четыре градуса понизится. Будет 18-21 градус, это не холодно, но ниже климатической нормы. Местами пройдет кратковременный дождь. Наиболее активные грозы сегодня днем и ночью, а в выходные лишь местами. Кучево-дождевая облачность будет рассеиваться», - сообщил Ильин.

Ранее в ГУ МЧС России по Москве предупредили, что 3 июня ожидаются грозы, град, дождь и порывы ветра до 15 метров в секунду. Автомобилистам рекомендовали значительно снизить скорость и увеличить дистанцию, а также отказаться от опасных маневров и не парковать транспортные средства рядом с деревьями.