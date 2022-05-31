В Росгидрометцентре рассказали о погоде в Москве в первые недели лета

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Погода в начале июня в Москве будет неустойчивой, что является нормой для летнего периода, при этом возможны кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщила главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова.

«Начало июня в Москве будет вполне летним. Температура будет соответствовать климатической норме. Характер погоды в целом будет неустойчивым, что тоже характерно для лета. Пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы, усиление ветра», - цитируют ее слова РИА Новости.

Специалист отметила, что 1 июня термометры покажут 22-24 градуса. В этот день температура будет опережать календарь на пару градусов, к выходным ожидается похолодание - 17-22 градуса.

Ранее в Гидрометцентре заявили, что жителей Воронежской, Липецкой и Тамбовской областей, а также некоторых регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов ожидает высокое солнечное ультрафиолетовое излучение в ближайшие несколько дней. При таких погодных условиях рекомендуется носить одежду с длинными рукавами и использовать головной убор и солнцезащитные очки.