Столтенберг предложил рассмотреть опасения Турции из-за вступления Швеции и Финляндии в НАТО

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг после заявлений Анкары об отказе поддержать присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу выразил мнение о необходимости изучить опасения Турции.

«Турция является ценным союзником, и любые проблемы, связанные с безопасностью, должны быть решены. Мы должны быть вместе в этот исторический момент», - написал он в своем Twitter-аккаунте.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона не находится в положительных, позитивных мнениях на счет вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Он считает, что «скандинавские страны имеют привычку оказывать «гостеприимное отношение» к террористам, пускать их в парламент».

Также стало известно, что большая часть населения Турции негативно относится к возможному присоединению Швеции и Финляндии к Североатлантическому блоку и просит власти страны его блокировать. Причиной такого отношения граждан к ситуации является лояльность Финляндии и Швеции по отношению к Рабочей партии Курдистана (РПК).