Суд арестовал 17-летнего подозреваемого в убийстве школьницы в Одинцово

В пятницу, 3 июня, тело погибшей со множеством ранений было найдено около жилого комплекса в поселке Немчиновка.

© Фото: Telegram, Прокуратура Московской области

Суд арестовал до 3 августа подозреваемого в убийстве 17-летней девушки в Одинцово.

«С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении подростка 2005 года рождения, обвиняемого в убийстве девушки в Одинцово, меру пресечения в виде заключения под стражу до 03.08.2022», - говорится в сообщении прокуратуры Московской области в Telegram-канале.

Напомним, в пятницу, 3 июня, было найдено тело погибшей школьницы с колото-резанными ранами около жилого комплекса в поселке Немчиновка. Позже стало известно, что уголовное дело, возбужденное СК по части 1 статьи 105 УК РФ находится на контроле прокуратуры Московской области.

На следующий день в Одинцово задержали 17-летнего подростка, его подозревают в убийстве сверстницы. Молодого человека допросили. По предварительной версии сообщалось, что школьница проводила время в компании знакомых, в момент, когда она осталась наедине с одним из них, между ними вспыхнула ссора. Во время конфликта подросток нанес девушке множество ножевых ранений, после чего скрылся.