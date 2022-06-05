В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Суд арестовал 17-летнего подозреваемого в убийстве школьницы в Одинцово

Виктория Ивашечкина
14:38 05.06.2022
В пятницу, 3 июня, тело погибшей со множеством ранений было найдено около жилого комплекса в поселке Немчиновка.
Суд арестовал 17-летнего подозреваемого в убийстве школьницы в Одинцово
© Фото: Telegram, Прокуратура Московской области
Читайте нас на:

Суд арестовал до 3 августа подозреваемого в убийстве 17-летней девушки в Одинцово.

«С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении подростка 2005 года рождения, обвиняемого в убийстве девушки в Одинцово, меру пресечения в виде заключения под стражу до 03.08.2022», - говорится в сообщении прокуратуры Московской области в Telegram-канале

Напомним, в пятницу, 3 июня, было найдено тело погибшей школьницы с колото-резанными ранами около жилого комплекса в поселке Немчиновка. Позже стало известно, что уголовное дело, возбужденное СК по части 1 статьи 105 УК РФ находится на контроле прокуратуры Московской области.

На следующий день в Одинцово задержали 17-летнего подростка, его подозревают в убийстве сверстницы. Молодого человека допросили. По предварительной версии сообщалось, что школьница проводила время в компании знакомых, в момент, когда она осталась наедине с одним из них, между ними вспыхнула ссора. Во время конфликта подросток нанес девушке множество ножевых ранений, после чего скрылся.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:01 В стране и мире
Захарова ответила главе МВД ФРГ на обвинения спецслужб РФ в прослушке
13:15 Армия
Видео
Командующий РВСН рассказал, как гиперзвуковые «Авангарды» служат в войсках
12:48 В стране и мире
В ДНР сообщили, что украинские боевики захватили офис ООН в Краматорске
12:02 Армия
Видео
МО РФ: российские средства ПВО в районе Одессы сбили самолет ВТА Ан-26 воздушных сил Украины
11:11 В стране и мире
Видео
Путин назвал цель «возни» вокруг дополнительных поставок вооружений Киеву
Популярное
Видео
Командующий РВСН рассказал, как гиперзвуковые «Авангарды» служат в войсках
Спикер парламента Венгрии выразил обеспокоенность душевным состоянием Зеленского
Эксперт назвал признак, выдающий опасную для здоровья черешню
Видео
Минобороны России: с начала мая фактически иссяк приток иностранных наемников на Украину
Врач назвал условие для начала эпидемии оспы обезьян
Видео
Морпехи 18-го отдельного батальона ВСУ отказались вести боевые действия из-за преступных приказов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.