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Задержан подросток, подозреваемый в убийстве 17-летней школьницы в Одинцово

Анна Назайкина
12:20 04.06.2022
На данный момент молодого человека уже допросили, в дальнейшем следствие выйдет в суд с требованием заключить фигуранта под стражу.
Задержан подросток, подозреваемый в убийстве 17-летней школьницы в Одинцово
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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В подмосковном Одинцово задержали 17-летнего подростка, его подозревают в убийстве сверстницы. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Накануне, 3 июня, в подмосковном Одинцово нашли тело убитой 17-летней девушки. Ее обнаружили около жилого комплекса в поселке Немчиновка.

На данный момент молодого человека уже допросили, в дальнейшем следствие выйдет в суд с требованием заключить фигуранта под стражу.

«Школьница проводила время в компании знакомых сверстников, в момент, когда она осталась наедине с одним из них, между ними произошла ссора. В ходе конфликта подросток нанес потерпевшей множество ножевых ранений, после чего скрылся», - приводятся данные предварительного следствия.

На месте происшествия проводилась работа следователей и криминалистов. Специалисты провели осмотр - они нашли телефон потерпевшей, а также другие предметы, которые имеют значение для следствия. Были назначены все необходимые экспертизы.

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