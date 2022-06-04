В подмосковном Одинцово обнаружено тело убитой 17-летней девушки

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Прокуратура Московской области поставил на контроль уголовное дело об убийстве 17-летней девушки в Одинцово. Тело погибшей с колото-резанными ранами обнаружено около жилого комплекса в поселке Немчиновка 3 июня.

«Ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного Следственным отделом по городу Одинцово ГСУ СК РФ по Московской области по части 1 статьи 105 УК РФ, находятся на контроле прокуратуры», - говорится в сообщении ведомства.

В прокуратуре добавили, что на место происшествия выехал Одинцовский городской прокурор Евгений Кунегин.

Ранее на Комсомольском проспекте в Москве убили бизнесмена. Неизвестный выстрелил жертве в спину и в голову. По информации СМИ, убийство могло быть заказным.