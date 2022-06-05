Армия Минобороны РФ сообщило, что в ходе воздушного боя у Славянска в ДНР сбит украинский МиГ-29 С начала спецоперации были уничтожены 189 самолетов, 129 вертолетов, 1114 БПЛА. © Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Tech. Sgt. Charles Vaughn, Wikimedia Читайте нас на: Минобороны РФ сообщило, что в ходе воздушного боя у Славянска в ДНР сбит украинский МиГ-29. «В ходе воздушного боя в районе населенного пункта Славянск Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», - заявил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Кроме этого, российские средства ПВО в районе Одессы сбили самолет военно-транспортной авиации Ан-26 воздушных сил Украины, который перевозил вооружение и военную технику, отметил Конашенков. С начала спецоперации были уничтожены: 189 самолетов, 129 вертолетов, 1114 беспилотных летательных аппаратов, 330 зенитных ракетных комплексов, 3416 танков. Ранее сообщалось, что российские средства ПВО у Одессы сбили самолет ВТА воздушных сил Украины. Кроме этого, были уничтожены 17 беспилотных летательных аппаратов. Материал подготовила Виктория Ивашечкина. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика