За сутки военнослужащими РФ были уничтожены 17 украинских БПЛА.

© Видео: Минобороны России © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress

Российские средства ПВО у Одессы сбили самолет ВТА воздушных сил Украины.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Одессы сбит доставлявший вооружение и боеприпасы самолет военно-транспортной авиации воздушных сил Украины», - рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме этого, по его словам, за сутки были уничтожены 17 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов: Попасная, Варваровка, Стаханов ЛНР, Дементьевка, Волхов Яр.

Игорь Конашенков подчеркнул, что оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией были поражены 54 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Ранее сообщалось, что в Одесской области ВС РФ ракетным ударом уничтожили пункт дислокации иностранных наемников.

Материал подготовила Виктория Ивашечкина.