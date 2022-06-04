Российские средства ПВО у Одессы сбили самолет ВТА воздушных сил Украины
Российские средства ПВО у Одессы сбили самолет ВТА воздушных сил Украины.
«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Одессы сбит доставлявший вооружение и боеприпасы самолет военно-транспортной авиации воздушных сил Украины», - рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Кроме этого, по его словам, за сутки были уничтожены 17 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов: Попасная, Варваровка, Стаханов ЛНР, Дементьевка, Волхов Яр.
Игорь Конашенков подчеркнул, что оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией были поражены 54 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.
Ранее сообщалось, что в Одесской области ВС РФ ракетным ударом уничтожили пункт дислокации иностранных наемников.
Материал подготовила Виктория Ивашечкина.