МО РФ: российские средства ПВО в районе Одессы сбили самолет ВТА Ан-26 воздушных сил Украины

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Российские средства ПВО в районе Одессы сбили самолет ВТА Ан-26 воздушных сил Украины. Об этом в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Одессы сбит самолет военно-транспортной авиации Ан-26 воздушных сил Украины, перевозивший вооружение и военную технику», - сказал он.

Ранее «Звезда» кадры пусков зенитно-ракетного комплекса «Бук-М2» по украинскому МиГ-29 под Харьковом. В то время, пока ЗРК работал по целям, его прикрывал от низколетящих воздушных целей другой комплекс - «Тор».

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите населения народных республик Донбасса. Впоследствии было подчеркнуто, что в отношении действий РФ не может быть использована формулировка «оккупация» - военная операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.