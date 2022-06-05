Премьер-министр Саксонии осудил планы Берлина по остановке импорта энергоносителей из РФ
Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер негативно высказался о планах Германии по отказу от импорта угля, газа и нефти из России - приостановку поставок российских энергоносителей он считает поспешной, передает издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
«Прежде чем мы выйдем из договоров о поставке, необходимо обеспечить надежное энергоснабжение», - приводятся слова премьера.
Кречмер также напомнил главе министерства экономики ФРГ Роберту Хабеку, что тот вместо того, чтобы предупреждать о приближающемся спаде в экономике страны, должен предпринимать все необходимые шаги, чтобы этой рецессии не было.
В пятницу, 3 июня, Европейский союз окончательно утвердил шестой пакет санкций против Москвы. Новые ограничительные меры включают в себя, в частности, отказ стран ЕС от импорта нефти из России. Кроме того, комплекс рестрикций подразумевает поэтапный отказ от нефти из РФ, перевозимой по морю.
Ранее французская газета Le Figaro писала о том, что эмбарго на нефть из России запускает «игру в музыкальные стулья» на энергорынке, а также приведет к серьезным негативным последствиям для Брюсселя.